Конструктор рассказал об уникальных возможностях "зрения" Су-57

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный директор НИИП имени В. В. Тихомирова Юрий Белый рассказал телеканалу "Звезда" об уникальных возможностях истребителя Су-57.

Разработчик отметил, что благодаря высокоточному "зрению" самолет способен отслеживать до 30 воздушных целей, в том числе крылатые ракеты. Такая возможность появилась у истребителя благодаря распределению антенн по всему корпусу.

"До настоящего времени и у нас, и у зарубежных наших партнеров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части", — подчеркнул Белый.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, а также для дальней разведки и разрушения системы управления авиацией противника.

Первую серийную партию Су-57 ВКС получат в 2019 году.