В России разрабатывают суперкомпьютер для создания нового оружия

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают современный суперкомпьютер для проектирования перспективных отечественных вооружений, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников") Ольга Соколова.

"В этой работе участвует большая кооперация, в том числе "ИНЭУМ им. И. С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" и другие", — уточнила она.

Главная цель проекта — полностью перевести весь цикл разработки и производства на отечественное оборудование: начиная с научно-исследовательского этапа и заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.

"Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности. Надо сказать, что уже есть серьезные результаты в этом направлении, но пока подробности раскрывать не буду. Скажу лишь, что мы находим понимание среди партнеров и заказчиков", — добавила Соколова.

Продукт может появиться в течение пяти лет.