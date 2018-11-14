В России создают гиперзвуковую ракету-мишень для испытаний вооружений

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета-мишень, предназначенная для испытаний новых вооружений, разрабатывается в России, завершение опытно-конструкторских работ намечено на 2019 год, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников") Ольга Соколова.

"Мы решили не останавливаться и начали предлагать Минобороны разные варианты развития ракет-мишеней, создания новых образцов, так как промышленность потенциальных противников не стоит на месте, и наши "Армавир" со "Стрижем" скоро могут перестать удовлетворять требованиям военных. Так родилась ракета-мишень "Гвоздика". Сейчас ведем опытно-конструкторские работы по этой ракете, которые должны завершиться в 2019 году с дальнейшей постановкой на вооружение и поставкой в Минобороны в рамках новых контрактов. Это гиперзвуковая ракета-мишень, которая предназначена для испытаний новых средств вооружений", — сказала Соколова.

Кроме того, по ее словам, со следующего года открывается ОКР по созданию парашютной малогабаритной мишени и в течение двух лет после начала эта работа должна быть сдана. "Она предназначена для тренировки летчиков истребительной и штурмовой авиации, а также для зенитной артиллерии. Она запускается с земли, имитирует факел от сопел самолета, и ее себестоимость сравнительно невелика", — сказала Соколова.

Она уточнила, что сейчас для этих целей используется ракета-мишень, которая запускается с борта самолета, что уже крайне дорого и небезопасно. "Самолет после ее отстрела должен быстро уйти из зоны поражения, так как по мишени начинают работать зенитки с земли и могут ненароком задеть воздушное судно", — пояснила гендиректор "Молнии".