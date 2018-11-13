Поколение 5+. Названы преимущества Су-57 перед зарубежными аналогами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный конструктор-директор "ОКБ им. А.М. Люльки" Евгений Марчуков рассказал телеканалу "Звезда" о превосходстве двигателя второго этапа Су-57 над всеми аналогами.

Специалист также считает, что российский самолет опережает по характеристикам другие истребители пятого поколения.

"Я бы сказал, что это поколение 5+. <…> Именно этому поколению соответствует двигатель по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу", — отметил эксперт.

Конструктор подчеркнул, что по удельной тяге двигатель является совершенно новым изделием и не имеет ничего общего с двигателем Су-35. Он позволит истребителям быстрее взлетать и набирать высоту, маневрировать с большой перегрузкой при ведении воздушного боя, а также летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, а также для дальней разведки и разрушения системы управления авиацией противника.

Серийную партию Су-57 Воздушно-космические силы получат в 2019 году.