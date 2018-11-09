Опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье начались испытания модернизированной версии тяжелого вертолета Ми-26 Т2В. Первые кадры новой машины опубликовал телеканал "Звезда".

Ми-26 — самый большой транспортный вертолет в мире. Обновленная версия оснащена стеклянной кабиной с многорежимными дисплеями, отображающими всю информацию о полете и окружающем пространстве.

"Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения. Теперь пилот может выполнять ночные полеты с выполнением посадок. Он оборудован новым цифровым автопилотом, новым комплексом связи", — приводит телеканал слова летчика-испытателя Максима Щежина. Он также назвал машину уникальной и высокопилотируемой.

При этом транспортная кабина вертолета почти не изменилась — она по-прежнему вмещает 82 десантника с вооружением, либо легкую бронетехнику.

Модернизированную версию не будут поставлять на экспорт. Сразу после завершения испытаний машина встанет на боевое дежурство в рядах ВКС.