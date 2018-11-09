Конструктор рассказал о превосходстве Су-57 над F-22 и F-35

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал телеканалу "Звезда" о превосходстве российского истребителя Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35.

По словам эксперта, F-22 уступает российской боевой машине по возможностям уничтожения наземных целей. В свою очередь, F-35 по маневренности и разгонным характеристикам уступает не только Су-57, но и российским истребителям четвертого поколения.

Конструктор отметил, что Су-57 многофункционален и способен эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели. В то время как F-22 и F-35, по его словам, могут выполнять ограниченный круг задач.

Стрелец отметил, что чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолет, к его массе, тем выше качество самолета "с точки зрения носителя". Это же касается и объема и массы вооружений, которые размещаются во внутренних отсеках.

"По этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения", — подчеркнул конструктор.

Он также напомнил об ошибках в проектировании американского F-22.

"Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух — воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух — поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы", — пояснил Стрелец.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработан ОКБ Сухого. Самолет был создан с применением технологий малозаметности и предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

Серийную партию из 12 Су-57 ВКС получат в 2019 году.