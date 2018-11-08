Опубликовано видео полета Су-57 на сверхмалой высоте

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета новейшего истребителя Су-57 на предельно малой высоте.

Съемки проходили с нескольких локаций: с рампы транспортного самолета Ан-12, с взлетно-посадочной полосы, а также с помощью камер, установленных на истребителях Су-57.

"Сейчас наш самолет, Ан-12, идет на высоте 400 метров, два Т-50 (заводской индекс Су-57. — Прим. ред.) идут с принижением 50, то есть у них высота над поверхностью Земли — метров 300. <…> Мы опустились еще ниже, теперь мы летим на высоте 300 метров, на 100 метров ниже, и теперь они попробуют снова пройти под нами ", — объяснил журналист.

Отмечается, что летчики на Су-57 могли бы пройти еще ниже.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника.