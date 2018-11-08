ЧЖУХАЙ (Китай), 8 ноя — РИА Новости. Новый десантный вертолет Ми-38Т впервые поднялся в воздух, сообщил журналистам в четверг на полях выставки AirShow China-2018 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т – российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.