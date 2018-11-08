Новое оружие России
Испытания ракетного комплекса Авангард. Архивное фото

СМИ объяснили, почему России не нужно новое оружие для уничтожения США

© Минобороны РФ
(обновлено: 08:08 08.11.2018)
101226211

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. России не нужны системы "Авангард" для того, чтобы в случае войны уничтожить США, у которых нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest.

Ядерный взрыв. Архивное фото
© Depositphotos / curraheeshutter
Эксперт спрогнозировал, как может начаться ядерная война России с США
Издание отмечает, что у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, а для того, чтобы прекратить существование Соединенных Штатов как государства достаточно лишь малой их доли.

По версии журнала, США не располагают существенной защитой от баллистических ракет. На данный момент страна может только лишь пытаться с ограниченным успехом разработать систему, которая сможет хотя бы сбить ракеты, запущенные "малыми державами" вроде КНДР. Вашингтон еще в прошлом веке старался создать эгиду от баллистических ракет: программу Safeguard в 1960-х годах и программу Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Однако, пишет NI, "ни один здравомыслящий человек" не поверит, что какие-либо возможные в будущем новые программы смогут дать гарантии того, что они будут настолько непробиваемыми, что смогут остановить каждую из боеголовок, приближающихся со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Военный эксперт назвал "гарантированный способ уничтожения США"
Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано буквально для того, чтобы пробивать защиту, которой попросту нет и вряд ли вообще будет.

В середине октября Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие месяцы поставит на вооружение комплексы "Авангард".

Первого марта глава государства, выступая перед Федеральным собранием, объявил о создании системы "Авангард", которая способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Гляченков
Господа пендосы (!), примите наши искренние издевательства !))
07:52
08.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Николай
Э нет нужны и авангарды и всяки новейшие системы..американцы что хочешь могут написать лишь бы Россия не двигалась вперёд..
07:46
08.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена