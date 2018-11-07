В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации, сообщается на официальной странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook.

Работы по модернизации и развитию этого уникального комплекса находятся на особом контроле у верховного главнокомандующего и министра обороны, в чем убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани.

Кроме того, за счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил.

В январе занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин выразил надежду, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации начнут испытывать на рубеже 2023-2024 годов. По его словам, уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации.