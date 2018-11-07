Конструкторы устроили Су-57 проверку на прочность

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Инженеры ОКБ Сухого проверили композитное крыло Су-57 на прочность. Телеканал "Звезда" опубликовал видео эксперимента.

На кадрах видно, как крыло истребителя постепенно подвергается перегрузке. Когда она достигла показателя в 104 процента от допустимого уровня, крыло разрушается.

Начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода объяснил, что это отличный результат. По его словам, если конструкция выдерживает более 104 процентов — это означает, что она перетяжелена.

Таким образом эксперты стремятся найти оптимальный баланс прочности и легкости.

Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения, разработанным ОКБ Сухого. Он был создан с применением технологий малозаметности и предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12 Су-57 ВКС получат в 2019 году.