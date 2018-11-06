Маневры новейшего Су-57 сняли на видео с близкого расстояния

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, снятые с военно-транспортного самолета Ан-12.

На видео показан полет двух истребителей над Астраханской областью.

Су-57 летят на довольно низкой высоте. При этом один из них переворачивается и "показывает брюхо".

По словам корреспондента телеканала, "космический" внешний вид истребителя пятого поколения разительно отличается от других самолетов.

"Только что до это здесь был Су-30СМ. Когда подходит Т-50 (заводской индекс Су-57. — Прим. ред.), кажется, что это воздушная летающая тарелка", — поделился впечатлениями журналист.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.