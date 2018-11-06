В России появятся беспилотники, способные долететь до Испании и Канады

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В России завершается разработка беспилотников, радиус действия которых позволит им долетать до любой точки в континентальной Европе, если будут стартовать из Калининградской области, или до Канады, если будут вылетать с Чукотки, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до трех тысяч километров", — пишет издание.

Отмечается, что за последние шесть лет были сформированы почти 40 "беспилотных" воинских частей и подразделений. Для них было поставлено более 1,8 тысячи аппаратов, способных вести разведку на расстоянии до 500 километров.

Издание также напоминает, что за последние шесть лет "в Вооруженных силах восстановлены ремонтные батальоны и ремонтные роты". За счет этого исправность парка вооружения в целом составляет 94%, а в Сухопутных войсках она доведена до 98%.

Ранее главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил о том, что сейчас в России для нужд этого рода войск разрабатываются ударные беспилотники, которые будут применяться там, где невозможно будет использовать другие вооружения.

Ведущий российский эксперт в области беспилотных авиационных систем Денис Федутинов, комментируя РИА Новости это высказывание, отметил что Сухопутные войска могут рассчитывать на получение в течение ближайшего года нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе тактического класса "Корсар" и мини-класса.