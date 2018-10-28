В Сети появились первые изображения российского вертолета будущего

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появились фотографии концепта российского перспективного боевого вертолета. Изображения опубликовал журнал Defence Blog.
Судя по снимкам, разработкой занимается конструкторское бюро "Камов". У нового вертолета будут крылья и убираемое шасси. Название модели пока неизвестно.
Russia accidentally leaks image of future high-speed helicopterhttps://t.co/FmRw7nPF3g pic.twitter.com/m6hBYivX6r— Defence blog (@Defence_blog) 27 октября 2018 г.
Как пишет Defence Blog, создатели работают над улучшением скоростных и аэродинамических характеристик машины.
Ожидается, что воздушное судно будет оснащено средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника. Модель сможет развивать скорость до 700 километров в час.
В публикации Defence Blog не уточняется, когда и где были сделаны фотографии. На какой стадии разработки находится вертолет, также неизвестно.