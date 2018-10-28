Минобороны разместит комплексы "Самарканд" в 13 воинских частях

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобороны разместит комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области.

Ведомство объявило тендер на их текущий ремонт, монтаж и доработку, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 61 миллион рублей. Все комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

По информации из открытых источников, новое оружие появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Белоруссии.

Комплексы "Самарканд" в 2017 году поступили на вооружение Северного флота. Также они применяются на всех надводных кораблях — крейсерах и миноносцах.

Их основная задача — постановка помех и срыв коммуникаций противника.