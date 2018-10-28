Специалисты ВКС внесли поправки в проект модернизированного Ми-28НМ

ТОРЖОК (Тверская область), 28 окт – РИА Новости. Специалисты 344-го центра армейской авиации ВКС России внесли ряд поправок в проект модернизированного вертолета Ми-28НМ во время его создания, сообщил журналистам старший инструктор отдела боевых вертолетов центра подполковник Дмитрий Миняйло.

"Нас приглашали на макетные комиссии при создании этого вертолета, и мы выдавали свои замечания по этому вопросу. Я надеюсь, что промышленность учтет наши замечания, и мы, эксплуатанты, увидим то, что хотели", — сказал он.

Пока в центре "обкатывают" учебно-боевой вертолет Ми-28УБ с двойным управлением, впервые поступивший в войска в конце 2017 года.

Миняйло отметил, что отличие Ми-28УБ от базовой версии вертолета — Ми-28Н "Ночной охотник" — не так уж и велико. В новом Ми-28УБ сделаны более удобные и просторные кабины командира и штурмана-оператора, появилась радиолокационная станция, установленная над винтом вертолета. Сейчас летчики-инструкторы центра исследуют ее возможности и способы применения.

"Ми-28УБ очень хорош в плане обучения благодаря двойному управлению", — сказал летчик-инструктор, добавив, что модернизированного "Ночного охотника" Ми-28НМ также ждут на испытания в центре армейской авиации в Торжке.