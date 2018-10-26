Военные высоко оценили качества арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВА

ТОРЖОК (Тверская область), 26 окт — РИА Новости. Особенности вертолета Ми-8АМТШ-ВА активно изучают в единственном в России Центре армейской авиации и учат работе на нем строевых летчиков в авиачастях, вертолет хорошо себя оправдал, рассказал журналистам заместитель начальника 344-го авиацентра по войсковым испытаниям и летно-методической работе полковник Василий Клещенко.

"Арктическая версия Ми-8АМТШ-ВА успешно используется, в том числе и по предназначению в Арктике. У нас на сегодняшний день летает три вертолета, мы также продолжаем переучивать на нее летный состав строевых частей — стоит такая задача. Продолжаем проводить эксплуатацию, изучать данную машину более детально. Пока она себя оправдала очень хорошо — и здесь, в процессе переучивания, и на Севере", — сказал Клещенко в преддверии Дня армейской авиации.

День армейской авиации ежегодно отмечается 28 октября. В этом году военные вертолетчики России будут праздновать юбилей — 70-летие со дня основания этого рода войск. Армейская авиация отсчитывает свою историю с 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая эскадрилья винтокрылых машин.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией — улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от —40°С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.

Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 километров.

344-й центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) был создан 30 июня 1979 года. За это время в центре освоены все типы и модификации вертолетов, состоящие на вооружении армейской авиации России. Летчики-испытатели центра "обкатывают" новую авиатехнику, поступающую в войска, исследуют ее свойства и создают пособия и методические рекомендации для летчиков строевых частей. Также в центре переучивают на новые типы вертолетной техники и занимаются разработкой тактики боевого применения винтокрылых машин.