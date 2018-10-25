Новое оружие России
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Архивное фото

В России могут построить авианосец крупнее "Адмирала Кузнецова"

© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Возможность строительства авианосцев нового поколения с большим водоизмещением, чем у "Адмирала Кузнецова", прорабатывается в России, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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"ОСК прорабатывает возможности строительства авианосцев нового поколения с водоизмещением большим, чем у "Кузнецова", которые показывают, что потенциал в этом направлении есть", — сказал Рахманов в интервью газете РБК.

Говоря о верфях, на которых можно было бы построить "корабли-гиганты", он отметил, что в России сейчас таких верфей две. "Что касается кораблей-гигантов, то у нас есть как минимум две площадки, на которых может разворачиваться их строительство. Одну площадку я уже назвал — это "Севмаш", вторую пока озвучивать не буду", — пояснил президент ОСК.

В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

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© Фото : пресс-служба ВМФ
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Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.

Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка-29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.

Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля — 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).

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