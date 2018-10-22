На Камчатке заработает новая РЛС, засекающая самолеты-невидимки

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Современная радиолокационная станция (РЛС) П-18Р, которая способна распознавать самолеты-невидимки, поступила в воинскую часть радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на Камчатке, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"В ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

РЛС предназначена для обнаружения воздушных объектов, измерения их дальности, азимута и радиальной скорости, автоматического сопровождения целей и распознавания их класса, а также передачи радиолокационной информации в интегрированную систему управления.

Среди достоинств РЛС отмечаются высокая дальность обнаружения и точность определения координат целей, эффективное обнаружение воздушных объектов, изготовленных по технологии "стелс", а также повышенная помехозащищённость и надёжность.