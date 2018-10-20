На заводе "Янтарь" рассказали о готовности фрегата "Неустрашимый"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Готовность сторожевого корабля "Неустрашимый" проекта 11540 составляет 85%, до конца года он должен выйти на швартовые испытания, сообщил РИА Новости представитель завода "Янтарь", где корабль проходит ремонт с 2014 года.

"Неустрашимый" вошел в боевой состав ВМФ РФ в 1993 году, в ремонте с 2014 года. Всего было построено два корабля этого проекта, второй "Ярослав Мудрый" был принят ВМФ в 2009 году.

"В этом году будет завершен доковый ремонт, и корабль выйдет на швартовые испытания. В 2019 году "Неустрашимый" будет передан Балтийскому флоту", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на корабле уже выполнен ремонт корпуса, завершается монтаж трубопроводов и систем кондиционирования воздуха.

Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.