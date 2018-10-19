Боевой лазер "Пересвет" мог бы бороться c беспилотниками, считает эксперт

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лазерное оружие, такое как комплекс "Пересвет", может бороться с беспилотниками промышленного и кустарного производства, сообщил в пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"При благоприятных условиях среды, когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, то есть в идеальных условиях, лазерные комплексы достаточно эффективны для уничтожения беспилотников. Это одно из направлений реагирования. То есть, любая база, любой объект, который должен защищаться, он должен потенциально будет в перспективе иметь лазерные средства поражения", — сказал Коротченко, приведя в пример "Пересвет".

При этом он отметил, что кроме ограничений по погоде, лазерные комплексы требовательны к энергоустановкам — необходимую мощность может быть нелегко развернуть в полевых условиях.

Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед федеральным собранием. Он стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. Название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования. Впоследствии Минобороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.