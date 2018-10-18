В Совфеде рассказали об "отменном" вооружении Су-57

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью "Российской газете" рассказал об истребителях пятого поколения Су-57 и их вооружении.
Он также сообщил, что новейший истребитель станет эффективным средством неядерного сдерживания, благодаря установленной на нем 30-мм пушке 9-А1-4071К, которая способна отрабатывать боекомплект в любом режиме огня. Помимо этого, военный самолет сможет нести до 14 типов вооружений.
Кроме того, Бондарев заявил, что Су-57 могут также превратить в беспилотники.
"У Су-57 огромный модернизационный потенциал — его хватит на полвека. Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета построено на принципах открытой архитектуры. По сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины", — добавил он.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.