Эксперт рассказал о перспективе появления С-700

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комплекс С-700, если получит именно такое название, может стать лазерной системой противоракетной обороны с боевыми платформами, размещаемыми в ближнем космосе, прогнозирует военный эксперт Игорь Коротченко.

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", система может появиться через 25-30 лет.

Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Жириновского о том, что на вооружении ВС РФ стоят якобы не только системы С-300 и С-400, но и С-500, С-600 и С-700. Последняя, по словам политика, "может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух".

"Где-то лет через 25-30, после того, как США начнут гонку вооружений в космосе, Россия будет вынуждена на это реагировать, и речь может пойти о развертывании систем противоракетного перехвата в ближнем космосе на боевых орбитальных платформах с реализацией оружия на "новых физических принципах", прежде всего лазерного", — прогнозирует Коротченко.

По его словам, этому будет предшествовать поступательное развитие систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны на базе тех разработок, которые сегодня уже есть по С-500.

"Реально мы понимаем, что сегодня есть С-500, разработка которой заканчивается, она в ближайшее время поступит на полигонные испытания и подтвердит заявленные характеристики. Будет принято решение о серийном производстве", — напомнил эксперт.

Коротченко считает, что дальнейшая модернизация С-500 может вылиться в создание через 15-20 лет наземной системы С-600, а С-700 станет вторым направлением развития ПРО – космическим.

"Если сохранять преемственность, возможно, это и будет С-700… А пока мы будем иметь С-500 как основу нашей огневой подсистемы системы воздушно-космической обороны. Все дело не в индексах как таковых, а в принципах", — заключил эксперт.

Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.