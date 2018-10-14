На заводе "Янтарь" рассказали о готовности океанографического судна "Алмаз"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Готовность океанографического исследовательского судна "Алмаз" проекта 22010 сейчас составляет 36%, Военно-морскому флоту (ВМФ) оно будет передано в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель завода "Янтарь", на котором строится судно.

Головное судно "Янтарь" проекта 22010 было передано ВМФ в 2016 году, в том же году был заложен "Алмаз" — первое серийное судно этого проекта.

"Работы идут по плану, завершается этап стапельной сборки корпуса и надстройки. На сегодня готовность судна составляет 36%, заказчику в лице в Минобороны должны его передать в 2019 году", — сказал собеседник агентства.

Как заявлял ранее начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев, "Алмаз" планируется передать Тихоокеанскому флоту, оно будет обеспечивать запуски с космодрома Восточный.

На "Алмазе" будут также размещены глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты типа "Русь" и "Консул". Судно сможет брать на борт и глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", которые ранее базировались на судне "Академик Келдыш". Не предусматривается размещение на "Алмазе" вертолета, который есть на первом судне проекта. Опыт плаваний показал, что его востребованность невелика.