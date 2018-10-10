Эксперт прокомментировал создание в России замены пистолету Макарова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Создание нового пистолета на замену ПМ (пистолету Макарова) пойдет только на пользу вооруженным силам РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В среду генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что новый пистолет для Минобороны РФ находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре.

"Планы по замене личного оружия офицеров — правильное направление. ПМ сыграл свою историческую роль, это был хороший, надежный и простой в эксплуатации пистолет. Но современные вызовы и реалии требуют иных подходов к личному оружию… Такая замена пойдет только на благо вооруженных сил", — сказал Коротченко.

Ранее сообщалось, что в интересах министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9×21 миллиметр, призванный заменить ПМ, который является самым массовым пистолетом в российской армии.