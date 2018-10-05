Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний, заявили в "Ил"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний, необходимых для начала лётных испытаний, сообщил журналистам директор программы легкого военно-транспортного самолета ПАО "Ил" Александр Быков.
По его словам, испытания проводились на первом опытном летном образце самолета Ил-112В.
"Полученные материалы будут использованы при проведении методического совета экспериментальной авиации, который должен дать положительное заключение на первый полёт самолета", — добавил Быков.
"Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года", — сказали в компании.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.