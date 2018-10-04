Производитель ракет "Сармат" перейдет на трехсменный режим работы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Производитель новых российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и баллистических ракет для подводных лодок "Синева" красноярское предприятие "Красмаш" со следующего года перейдет на трехсменный режим работы для выполнения планируемого роста заказов, сообщил новый гендиректор предприятия Александр Гаврилов.

"Предварительные оценки показывают, что нам необходимо увеличивать численность производственных рабочих и линейного персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме, начиная с 2019 года", — приводится его цитата на сайте "Красмаша".

По словам Гаврилова, предприятие располагает подтвержденными на десятилетие вперед заказами, предполагающими значительный рост объемов производства. При этом он не конкретизирует заказы.

Исходя из прогнозируемых объемов производства, гендиректор рассказал, что поставил задачу разработки среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (5-10 лет) производственных программ и бюджета предприятия. "На их основе будут определены показатели численности по категориям работающих, параметры индексации заработной платы", — сказал Гаврилов.