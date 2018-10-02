"Ростех" создал комплекс, способный найти местонахождение оператора дрона

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Новая разработка "Ростеха" уже подтвердила свою эффективность: она позволяет определить направления, в которых находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса. "Черемуху" планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия дронам, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП". Комплекс создается АО "НИИ "Вектор", входящим в "Росэлектронику"", — сказали в "Ростехе".

Там отметили, что ПКЛ обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны. "Черемуха", в свою очередь, определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты беспилотниками, а также находит пульт управления дроном.

В аппарате Радиоэлектронного кластера "Ростеха" РИА Новости пояснили, что беспилотные летательные аппараты все чаще используются как высокоэффективное оружие.

"Для обеспечения безопасности объектов гражданской и военной инфраструктуры требуются современные решения. Комплекс противодействия дронам может заинтересовать как специальные службы, так и собственников значимых инфраструктурных объектов", — сказали там.

Комплекс будет выпускаться в двух вариантах – стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под требования заказчика, с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных угроз.