СМИ раскрыли характеристики будущего двигателя ПАК ДА

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На сайте госзакупок объявлены тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или изделие 80), сообщает "Звезда" со ссылкой на Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

По заявленным требованиям, основная и дублирующая электронные системы двигателя должны будут обеспечить полет самолета продолжительностью до тридцати часов.

Также отмечается, что системы топливопитания и гидромеханического регулирования должны быть в рабочем состоянии при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g и при температурах от минус шестидесяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия. Минимальный срок службы изделия должен составлять двенадцать лет с возможностью продления срока эксплуатации до двадцати одного года.

Кроме того, отдельно выделен критерий, согласно которому двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерного оружия.