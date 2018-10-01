Опубликованы кадры испытаний российских боевых роботов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, посвященный дню Сухопутных войск. В него вошли кадры испытаний новейшего российского боевого робота "Нерехт" и боевых роботехнических комплексов "Уран-9".
Роботизированный комплекс "Нерехта" оснащается гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Для робота разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.
Уран-9" предназначен для разведки, огневой поддержки мотострелковых подразделений и выполнения контртеррористических задач. Бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".
В России день Сухопутных войск отмечается 1 октября. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, поблагодарив их за обеспечение обороноспособности страны.