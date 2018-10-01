Госиспытания самоходки и миномета "Набросок" завершат к концу года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Государственные испытания миномёта и самоходной артустановки, созданных в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", завершатся к концу 2018 года, следует из документации, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Согласно контрактным документам, подписанным исполнителем данных работ — нижегородским ЦНИИ "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), предварительные испытания миномёта "Набросок-Дрок" и самоходной артиллерийской установки калибра 120 мм "Набросок-Флокс" начались ещё в январе 2018 года.

Соглашения предусматривают, что госиспытания и утверждение конструкторской документации для серийного производства этих орудий завершатся к 25 ноября 2018 года.

Ранее главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил в интервью российским СМИ о разработке комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.