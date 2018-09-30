Новое оружие России
Выстрелы. Архивное фото

В России создадут новый артиллерийский комплекс

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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(обновлено: 22:49 30.09.2018)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал в интервью МК о создании в России новейшего артиллерийского комплекса "Набросок".

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, вооружение разрабатывается для ракетных войск и артиллерии.

Салюков уточнил, что комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена создается с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.

Генерал также отметил, что разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", в свою очередь, уже находится в завершающей стадии. По словам Салюкова, в самоходной гаубице реализовали инновационный режим стрельбы "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом главком сухопутных войск напомнил, что в ближайшее время российская армия получит на вооружение новейшие боевые платформы "Армата", БМП "Курганец-25" и БТР "Бумеранг".

Модернизация "Пиона" и "Тюльпана"

В четверг в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире артиллерийских комплексов "Пион" завершится в 2019 году. Сверхмощный миномет "Тюльпан", в свою очередь, усовершенствуют к 2020 году.

Стрельбы из авиадесантной самоходной противотанковой пушки Спрут-СДМ1
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ожидается, что "Пионы" получат новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины. Кроме того, капитальный ремонт коснется аппаратуры внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса системы противоатомной защиты и приборов наблюдения. У артиллерийских комплексов также усовершенствуют аппаратура приема и обработки данных.

Что касается "Тюльпанов", то минометы получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. Помимо этого, их вооружат дополнительным вооружением.

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© МИА Россия Сегодня 2018
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