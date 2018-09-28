Западные СМИ испугались российского "самолета третьей мировой"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британское издание Daily Express назвало российский Су-57, получивший гиперзвуковую ракету Р-37, "предупреждением о третьей мировой войне".

Издание отмечает, что оснащение российских истребителей пятого поколения гиперзвуковыми ракетами происходит одновременно с эскалацией активности в Сирии.

Как утверждает издание, Су-57 "будут представлять серьезную угрозу даже для наиболее продвинутых боевых самолетов", а Р-37 позволит истребителям наносить удары по высокоскоростным объектам на расстоянии свыше 300 километров.

Подчеркивается, что данные СМИ об оснащении истребителя ракетами Р-37 уже подтвердил глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Начало поставок серийных Су-57 в ВКС запланировано на 2019 год. Многоцелевой истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения надводных и наземных целей противника с преодолением систем ПВО. Помимо этого, самолет также может вести мониторинг воздушного пространства на большом удалении от места постоянного базирования. Также Су-57 способен разрушать системы управления воздушными войсками противника.