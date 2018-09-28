В Хабаровском крае пилоты новейших Су-34 выполнили полеты в стратосферу

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Стратосфера — это слой атмосферы земли, границы которой начинаются с высоты 11 километров и заканчиваются на высоте 50 километров. Сверхзвуковой считается скорость выше 1,23 тысячи километров в час. Согласно летным характеристикам Су-34, его максимальная скорость у земли составляет 1,4 тысячи километров в час, на большой высоте 1,9 тысячи километров в час.

"Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме. Кроме того, летчики отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выполнении летных заданий пилоты отработали наступательные и оборонительные маневры при воздушном противоборстве с условным противником, а также уход от его средств поражения.