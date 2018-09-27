"Калашников" создал экипировку для арктического спецназа

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал при участии специалистов Минобороны РФ комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур, сообщается в четверг на сайте "Калашников Media".

Согласно материалу, в состав экипировки входят более 40 элементов, в том числе рейдовый костюм "Нанук", специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для сохранности медикаментов и рационов питания.

"Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна "Калашников" и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала —47С, ветер — до 25 метров в секунду и выше, влажность до 100%", — говорится в сообщении.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.