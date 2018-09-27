"Техмаш" готов создать модернизированные снаряды для "Пионов" и "Тюльпанов"

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Концерн "Техмаш" готов разработать модернизированные снаряды для артиллерийских орудий большой мощности — гаубиц "Пион" и минометов "Тюльпан", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

Сейчас в России ведется восстановление производства боеприпасов для "Тюльпанов" и "Пионов", разработанных в 70-80-е годы. "Я думаю, если военные поддержат это предложение и согласуют технические требования к таким боеприпасам, мы готовы в ближайшее время приступить к разработкам", — сказал Кочкин на выставке ADEX-2018.

По его словам, это будут снаряды "повышенного могущества, с другими взрывчатыми составами". Они получат новые многофункциональные взрыватели, которые позволят реализовывать различные функции боеприпаса при работе по различным целям.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о модернизации в России артиллерийских орудий большой мощности – гаубиц 2С7 "Пион" и минометов 2С4 "Тюльпан". Позднее в Уралвагонзаводе подтвердили РИА Новости, что такая работа ведется.

"Тюльпан" — советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.

"Пион" — советская 203-миллиметровая самоходная пушка. Она предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году "Пион" поступил на вооружение, и его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.