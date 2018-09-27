Сверхмощные минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Модернизация одного из мощнейших артиллерийских орудий — минометов "Тюльпан" завершится в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уралвагонзавода.

"Срок окончания работ намечен на 2020 год", — сказали в пресс-службе.

Самоходные артиллерийские минометы получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. Кроме того, на "Тюльпаны" установят дополнительное вооружение.

Модернизацию проводит предприятие Уралтрансмаш — ключевой разработчик "Тюльпанов".

Ранее зарубежные СМИ сообщали о модернизации в России артиллерийских орудий большой мощности — гаубиц 2С7 "Пион" и минометов 2С4 "Тюльпан". Большинство российских СМИ при ссылке на материал, упоминали о некой "божественной" артиллерии. На деле же было использовано выражение "God of war", то есть перевод известной фразы Иосифа Сталина "Артиллерия — бог войны".

"Тюльпан" — советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.