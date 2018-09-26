МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Работа над новейшей российской зенитной ракетной системой С-500 "Прометей" практически завершена, заявил вице-премьер Юрий Борисов на церемонии вручения премии имени Ревунова, которая ежегодно присуждается молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.

"Наши системы С-300, С-400 и С-500, которая сейчас на выходе создается, действительно обладают лучшими характеристиками по отношению со всеми аналогами, будь то Patriot, системы французского или израильского производства", — сказал он.

Система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты, а также поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели) и крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 — 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.