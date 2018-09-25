Минобороны показало удары новейших российских ракет по кораблям

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота, на котором показаны удары новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по морским целям. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео попал момент поражения группы кораблей ракетой. Они загорелись и начали тонуть.

Ранее Минобороны сообщило, что истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили учебные пуски ракет Х-35У на морском полигоне. Удары наносили по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей. Стрельба велась одиночно и залпом по различным траекториям полета, всего было выполнено восемь пусков. Как отметили в ведомстве, все Х-35У успешно поразили намеченные цели.

Х-35У — противокорабельная ракета с дальностью пуска свыше 250 километров, предназначенная для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.