В России в течение года могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Гиперзвуковые снайперские патроны могут быть разработаны в России в течение ближайшего года, сообщил РИА Новости основатель и главный конструктор оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Мы плотно изучаем эту тему. Думаю, при определенной господдержке уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полета пули две тысячи метров секунду. Это уже гиперзвук", — рассказал Лобаев.

По его словам, такие патроны нужны для высокоточного снайперского оружия, что обеспечит новый уровень дальности и настильности прицельного огня. Он отметил, что такие патроны будут снаряжены уже не порохом, а детонирующими химическими веществами особого состава.

Большинство современных снайперских винтовок и патронов сообщают пулям начальную скорость до 1200 метров в секунду.

Lobaev Arms — бренд, принадлежащий КБ Интегрированных систем, которая в свою очередь входит в группу компаний "LOBAEV", российской компании, которая была основана в 2013 году в Калужской области.