Истребители ТОФ выполнили пуски новейших противокорабельных ракет Х-35У

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота (ТОФ) Су-34 в рамках учений выполнили пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У на морском полигоне ТОФ, сообщает Минобороны России.

"В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач на морском полигоне Тихоокеанского флота многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 выполнены практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски выполнялись по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей. В Минобороны рассказали, что стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет.

"Всего было выполнено восемь пусков. Все ракеты успешно поразили цели", — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, противокорабельная ракета Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Максимальная дальность ее пуска составляет свыше 250 километров. В Минобороны отметили, что попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.