Новое оружие России
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан. Архивное фото

"Пионы" и "Тюльпаны" будут стрелять быстрее и точнее, заявил эксперт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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(обновлено: 11:35 21.09.2018)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Артиллерийские орудия большой мощности получат автоматизированные системы управления наведением и огнем (АСУНО), что сделает их точнее, считает главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. 23 августа 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Зависть между строчками". Эксперт о сообщениях СМИ США про оружие РФ

Ранее The National Interest опубликовало материал, согласно которому в России снимаются с консервации и модернизируются 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 240-миллиметровые минометы 2С4 "Тюльпан". Многие российские СМИ, при ссылке на этот материал, назвали "Пионы" и "Тюльпаны" "божественным" оружием.

"Артиллерию большой мощности тоже нужно оснастить такими комплектами, чтобы, во-первых, повысить точность ведения огня, а во-вторых, сократить цикл боевого управления подготовки стрельбы", — сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, такими АСУНО оснащена практически вся российская самоходная артиллерия и реактивная артиллерия. Кроме этого, для тяжелых орудий создадут новые или модернизированные боекомплекты, считает эксперт.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Не секрет, что для минометов "Тюльпан" существует корректируемая мина, наводящаяся по отраженному лазерному лучу. Эта мина создавалась более 20 лет назад. Современные достижения микроэлектроники позволяют усовершенствовать корректируемые боеприпасы для этих образцов и обычные боеприпасы", — сказал Мураховский.

Он напомнил, что "Тюльпаны" и "Пионы" были отправлены на склады, когда началось расформирование групп советских войск, находящихся за рубежом. "Можно считать, что где-то с 1994-1995 года уже большая часть их находилась в консервации, то есть в режиме длительного хранения", — добавил эксперт.

Артиллерию большой мощности модернизируют, по словам Мураховского, в рамках масштабной реформы армии, начавшейся в 2010 году.

Самоходные артиллерийские установки Мста на комплексных артиллерийских учениях в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии

"И постепенно мы видим возрождение, формирование дивизий, армейских и окружных комплектов, соединений, частей. Это то, что обязательно должно входить в организационно-штатные структуры общевойсковых танковых армий и военных округов. Это же не только артиллерии касается, мы видим, что идет восстановление различных ремонтных органов, например, ремонтно-эвакуационных полков", — рассказал Мураховский.

При этом эксперт раскритиковал неправильную интерпретацию в СМИ публикации The National Interest. По его словам, издание говорит не о "божественном" оружии, а об артиллерии в целом. "Артиллерия — бог войны", — это известное выражение Сталина о значимости этого вида вооружений", — объяснил Мураховский.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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