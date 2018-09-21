МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Артиллерийские орудия большой мощности получат автоматизированные системы управления наведением и огнем (АСУНО), что сделает их точнее, считает главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее The National Interest опубликовало материал, согласно которому в России снимаются с консервации и модернизируются 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 240-миллиметровые минометы 2С4 "Тюльпан". Многие российские СМИ, при ссылке на этот материал, назвали "Пионы" и "Тюльпаны" "божественным" оружием.

"Артиллерию большой мощности тоже нужно оснастить такими комплектами, чтобы, во-первых, повысить точность ведения огня, а во-вторых, сократить цикл боевого управления подготовки стрельбы", — сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, такими АСУНО оснащена практически вся российская самоходная артиллерия и реактивная артиллерия. Кроме этого, для тяжелых орудий создадут новые или модернизированные боекомплекты, считает эксперт.

"Не секрет, что для минометов "Тюльпан" существует корректируемая мина, наводящаяся по отраженному лазерному лучу. Эта мина создавалась более 20 лет назад. Современные достижения микроэлектроники позволяют усовершенствовать корректируемые боеприпасы для этих образцов и обычные боеприпасы", — сказал Мураховский.

Он напомнил, что "Тюльпаны" и "Пионы" были отправлены на склады, когда началось расформирование групп советских войск, находящихся за рубежом. "Можно считать, что где-то с 1994-1995 года уже большая часть их находилась в консервации, то есть в режиме длительного хранения", — добавил эксперт.

Артиллерию большой мощности модернизируют, по словам Мураховского, в рамках масштабной реформы армии, начавшейся в 2010 году.

"И постепенно мы видим возрождение, формирование дивизий, армейских и окружных комплектов, соединений, частей. Это то, что обязательно должно входить в организационно-штатные структуры общевойсковых танковых армий и военных округов. Это же не только артиллерии касается, мы видим, что идет восстановление различных ремонтных органов, например, ремонтно-эвакуационных полков", — рассказал Мураховский.

При этом эксперт раскритиковал неправильную интерпретацию в СМИ публикации The National Interest. По его словам, издание говорит не о "божественном" оружии, а об артиллерии в целом. "Артиллерия — бог войны", — это известное выражение Сталина о значимости этого вида вооружений", — объяснил Мураховский.