В Петербурге спустят на воду дизельную подводную лодку "Кронштадт"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Адмиралтейские верфи (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в четверг спустят на воду дизельную подводную лодку "Кронштадт" проекта 677.

"На АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 для ВМФ России", — говорится в сообщении верфей.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" представляют собой развитие проекта.

Длина подводной лодки проекта 677 составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел. Проектант подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".

В настоящее время на АО "Адмиралтейские верфи" успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков. В строительстве находятся подводные лодки для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" для ФГУП "Росморпорт". В ноябре 2017 года исполнилось 313 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.