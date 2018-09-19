ВВО на учениях с Монголией впервые использует тяжелые огнеметы "Солнцепек"

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", не имеющие мировых аналогов, впервые будут задействованы в совместных российско-монгольских учениях "Селенга 2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что "Селенга-2018" пройдет в первой половине октября на полигоне "Бурдуны" в Бурятии. К маневрам будут привлечены около одной тысячи военнослужащих с обеих сторон.

"Впервые на предстоящих учениях "Селенга-2018" огневую мощь продемонстрируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения войск РХБ защиты ВВО из Бурятии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соединение войск РХБЗ "Солнцепеки" поступили в мае этого года. В подразделениях, вооруженных новой техникой, сформированы тяжелые огнеметные роты взамен огнеметных рот, что позволило увеличить их огневую мощь примерно в три раза.

ТОС-1А "Солнцепек" разработана в 2001 году, создана на шасси танка Т-72. Предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Огнеметная система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения. Огонь может вестись реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Поставки ТОС-1А в подразделения войск РХБЗ в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Амурской области завершились в мае 2018 года.