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Пуск ракеты. Архивное фото

Россия применила "ракеты-невидимки", превосходящие все аналоги

© Министерство обороны РФ
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(обновлено: 01:39 14.09.2018)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Во время маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги, рассказал в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По словам военного, командование приняло решение усложнить задачу на учениях, и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами. В ходе условного массированного удара российским вооруженным силам предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс".

Тихонов также уточнил, что при этом не было полной уверенности в том, что военные справятся с поставленной задачей.

"Никаких стопроцентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", — сообщил он.

Владимир Путин на полевом смотре войск забайкальского полигона Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Однако, как отметил Тихонов, не смотря на сложные условия, российские расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты, причем некоторые из них — еще на подлете.

Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

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© РИА Новости, Инфографика
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