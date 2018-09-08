Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Россия поставляет противодронные ружья "Пищаль" и стационарные радиоэлектронные комплексы "Таран" в Сербию и Южную Осетию, сообщил первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор концерна "Автоматика" (входит в Ростех) Сергей Букашкин.

"Оба представленных образца мы поставляем в Сербию и Южную Осетию", — сказал Букашкин в ходе доклада министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его обхода экспозиции "Гидроавиасалона-2018".

По словам генконструктора, стационарный противодронный комплекс "Таран" работает на дальности 3 километра, а ружье "Пищаль" — на 2,5 километра. "Есть вариант (противодронного комплекса — ред.) на базе бронеавтомобиля "Тигр", который покрывает до 10 километров", — пояснил Букашкин.

Ранее представитель концерна "Автоматика" сообщил РИА Новости, что ружье "Пищаль" было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.