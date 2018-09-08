В "Ростехе" рассказали об испытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. В госиспытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ задействуют три машины. Об этом в ходе выставки "Гидроавиасалон-2018" сообщил РИА Новости индустриальный директор авиакластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что первую партию модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ поставят в войска до ноября.
Модернизации подверглась и кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Это облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. Кроме того, кабина экипажа надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.