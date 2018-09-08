Тихая смерть. Американские СМИ оценили новый российский миномет

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский миномет 2Б25 "Галл", который уже принимают на вооружение в спецназе, способен бесшумно поражать силы противника, и даже если их не удастся уничтожить, это оружие посеет хаос в их рядах, отмечает издание Drive.
Бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Также при использовании этого оружия не создается ударной волны или дымы. Однако, отмечает издание, у технологии есть и недостатки — ограниченный радиус применения. Согласно техническим характеристикам, 2Б25 поражает цели на дальности до 1200 метров.
В заключение Drive отмечает, что даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.