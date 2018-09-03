Новое оружие России
Конвертоплан. Архивное фото

Эксперт: российская армия может получить десантный конвертоплан в 2023 году

© Depositphotos / actionsports
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская армия может получить десантный конвертоплан в рамках нынешней госпрограммы вооружений – в 2023 году, помимо ВДВ в данной разработке могут быть заинтересованы Силы специальных операций, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В России разрабатывают самолет с вертикальным взлетом
Ранее источник в оборонной промышленности сообщил РИА Новости о планах создать в России десантный конвертоплан в интересах Воздушно-десантных войск.

"На создание лётного образца такой машины должно уйти где-то три-пять лет, после чего конвертоплан пройдёт цикл испытаний и будет принят на вооружение. При самом оптимистичном сценарии мы увидим этот конвертоплан в нашей армии через пять лет, при пессимистичном – через 10, то есть в пределах нынешней госпрограммы вооружений 2018-2027", — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что сегодня ВДВ заинтересованы в такой разработке, потому что у классических вертолётов есть определенные ограничения, связанные, прежде всего, с дальностью и скоростью полёта. Помимо "крылатой пехоты" новый конвертоплан могут принять на вооружение также Силы специальных операций, однако разработчикам необходимо проделать серьезную работу, чтобы сделать эту машину бесшумной.

Хорошо забытое старое

Собеседник агентства отметил, что тема десантного конвертоплана для отечественной "оборонки" не является абсолютно новой. Так, конструкторское бюро Миля ещё в советское время вело работу над подобным конвертопланом, тогда этот проект назывался Ми-30, однако в связи с распадом СССР эта разработка были отложена на неопределённый срок.

Говоря о передовых военных державах, которые смогли добиться успехов в данном направлении, Леонков привёл в пример США, которые создали первый в мире серийный конвертоплан Osprey. Сегодня компания-разработчик этого машины Bell работает над его новой модификацией с большей дальностью полёта и безопасностью эксплуатации.

Самолеты Як-38 на борту крейсера Новороссийск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Без пробега. Зачем России самолет с вертикальным взлетом и посадкой
Конвертоплан — гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности — он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива.

Среди известных российских разработок такого класса – конвертопланы "Фрегат" производства компании "Кронштадт-технологии" и VRT-30 бюро "ВР-технологии" (входит в холдинг "Вертолёты России"). Оба этих летательных аппарата являются беспилотными.

Кроме того, как сообщал другой источник РИА Новости, до конца 2018 года в России разработают облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой. Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз двигателя, который традиционно используется на летательных аппаратах, с электродвигателем. Такое решение поможет снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, увеличить длительность и дальность полета.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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© МИА Россия Сегодня 2018
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