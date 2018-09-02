Тихая и смертоносная: в США оценили новую российскую снайперскую винтовку

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российским оружейникам удалось создать одну из самых смертоносных снайперских винтовок в мире — речь идет о последней модификации МЦ-116М, приспособленной под бесшумный патрон калибра 12,7 миллиметра, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Уникальность оружия в том, что его убойная пробивная сила сочетается с бесшумностью, пишет издание. В базовом варианте винтовка, предназначенная для спецподразделений, которые будут применять его в условиях города, была разработана еще в 1997 году под патрон 7,62 миллиметра с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Новая версия, представленная на форуме "Армия-2018", обладает принципиально другими качественными характеристиками, констатирует журнал.

По мнению экспертов, российским конструкторам предстояло решить весьма сложную задачу, поскольку добиться от оружия калибра 12,7 мм беззвучного выстрела — очень непросто, отмечает Popular Mechanics.

Оружейникам, по мнению издания, удалось справиться со всеми сложностям, разработав специальные бесшумные патроны. При этом винтовка способна пробивать бронежилет высокого класса на дистанции до 300 м за счет большого веса пули калибра 12,7 мм, который компенсирует низкую скорость и небольшую энергетику выстрела.

Американские эксперты считают, что представленная винтовка может стать началом для целого поколения систем вооружения, использующих принципы бесшумной стрельбы. Они отметили, что данная новинка подтвердила то, что Россия по-прежнему продолжает оставаться мировым лидером в разработке бесшумного огнестрельного оружия.